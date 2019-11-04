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Проработал три месяца. Зеленский уволил главу СБУ в Черкассах

Проработал три месяца. Зеленский уволил главу СБУ в Черкассах - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)
04.11.2019, 15:07

Также сегодня президент уволил главу Черкасской облгосадминистрации

Президент Владимир Зеленский уволил Сергея Ходунова с должности начальника управления Службы безопасности в Черкасской области. Указ был опубликован на сайте главы государства.

Другим указом президент назначил Юрия Погасия новым начальником. Как сообщает местное издание Прочерк, во время представления Погасий заявил, что хочет совместно с другими правоохранителями достичь "нормального результата" в борьбе с правонарушителями.

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Владимир Зеленский сбу Черкассы сергей ходунов юрий погасий
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