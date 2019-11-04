Проработал три месяца. Зеленский уволил главу СБУ в Черкассах

Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский уволил Сергея Ходунова с должности начальника управления Службы безопасности в Черкасской области. Указ был опубликован на сайте главы государства.

Другим указом президент назначил Юрия Погасия новым начальником. Как сообщает местное издание Прочерк, во время представления Погасий заявил, что хочет совместно с другими правоохранителями достичь "нормального результата" в борьбе с правонарушителями.

Зеленский назначил Ходунова начальником управления СБУ в Черкасской области 30 июля.

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