Зеленський призначив начальника Департаменту контррозвідки СБУ

У 2015 році Андрія Тупікова було нагороджено орденом Данила Галицького

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський призначив начальником Департаменту контррозвідки Служби безпеки України Андрія Тупікова. Указ №900/2024 опубліковано на сайті глави держави.

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До Тупікова Департамент контррозвідки СБУ очолював Олександр Поклад, якого Зеленський у серпні 2023 року призначив заступником голови СБУ.

Тупіков є майором міністерства внутрішніх справ.

У 2015 році його було нагороджено орденом Данила Галицького за особисту мужність і героїзм, виявлені під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, а також за вірність військовій присязі під час бойових дій та виконання службових обов'язків.

8 листопада 2024 року був звільнений Євген Євтушенко з посади очільника Нікопольської районної військової адміністрації.

Того ж дня Кабінет міністрів погодив призначення начальників Закарпатської та Волинської ОВА і звільнення попереднього голови останньої.

30 грудня президент звільнив голів Київської та Полтавської обласних військових адміністрацій.