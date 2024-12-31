Зеленський призначив начальника Департаменту контррозвідки СБУ
Президент Володимир Зеленський призначив начальником Департаменту контррозвідки Служби безпеки України Андрія Тупікова. Указ №900/2024 опубліковано на сайті глави держави.
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До Тупікова Департамент контррозвідки СБУ очолював Олександр Поклад, якого Зеленський у серпні 2023 року призначив заступником голови СБУ.
Тупіков є майором міністерства внутрішніх справ.
У 2015 році його було нагороджено орденом Данила Галицького за особисту мужність і героїзм, виявлені під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, а також за вірність військовій присязі під час бойових дій та виконання службових обов'язків.
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