Зеленський звільнив очільників Київської та Полтавської ОВА
У понеділок, 30 грудня, президент Володимир Зеленський звільнив голів Київської та Полтавської обласних військових адміністрацій. Відповідні укази оприлюднені на сайті Офісу президента.
Так, указом №887/2024 Зеленський звільнив Руслана Кравченка з посади очільника Київської ОВА. Кравченко працював головою адміністрації понад півтора року – з квітня 2023-го.
А указом №888/2024 президент ухвалив рішення про звільнення Філіпа Проніна з посади начальника Полтавської ОВА. Він очолював обласну адміністрацію з жовтня 2023 року.
28 грудня уряд погодив звільнення керівників Полтавської та Київської ОВА.
- 8 листопада 2024 року був звільнений Євген Євтушенко з посади очільника Нікопольської районної військової адміністрації.
- Того ж дня Кабінет міністрів погодив призначення начальників Закарпатської та Волинської ОВА і звільнення попереднього голови останньої.