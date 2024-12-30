Зеленський звільнив очільників Київської та Полтавської ОВА

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

У понеділок, 30 грудня, президент Володимир Зеленський звільнив голів Київської та Полтавської обласних військових адміністрацій. Відповідні укази оприлюднені на сайті Офісу президента.

Так, указом №887/2024 Зеленський звільнив Руслана Кравченка з посади очільника Київської ОВА. Кравченко працював головою адміністрації понад півтора року – з квітня 2023-го.

А указом №888/2024 президент ухвалив рішення про звільнення Філіпа Проніна з посади начальника Полтавської ОВА. Він очолював обласну адміністрацію з жовтня 2023 року.

28 грудня уряд погодив звільнення керівників Полтавської та Київської ОВА.

8 листопада 2024 року був звільнений Євген Євтушенко з посади очільника Нікопольської районної військової адміністрації.

Того ж дня Кабінет міністрів погодив призначення начальників Закарпатської та Волинської ОВА і звільнення попереднього голови останньої.