Кабмін погодив звільнення керівників Київської та Полтавської ОВА
28 грудня уряд погодив звільнення керівників Полтавської та Київської обласних військових адміністрацій. Про це повідомив представник Кабміну в парламенті Тарас Мельничук.
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Йдеться про Руслана Кравченка, який очолював Київську ОВА та Філіпа Проніна, який був керівником Полтавської ОВА.
Кравченко був призначений на посаду указом президента Володимира Зеленського у квітні 2023 року, а Пронін – у жовтні того ж року.
Кандидатури нових керівників Полтавської та Київської ОВА наразі не повідомляють.
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