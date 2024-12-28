Кабмін погодив звільнення керівників Київської та Полтавської ОВА

Інформації про призначення нових керівників обласних адміністрацій наразі немає

Руслан Кравченко (Фото: facebook.com/RuslanKravchenkoKyiv)

28 грудня уряд погодив звільнення керівників Полтавської та Київської обласних військових адміністрацій. Про це повідомив представник Кабміну в парламенті Тарас Мельничук.

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Йдеться про Руслана Кравченка, який очолював Київську ОВА та Філіпа Проніна, який був керівником Полтавської ОВА.

Кравченко був призначений на посаду указом президента Володимира Зеленського у квітні 2023 року, а Пронін – у жовтні того ж року.

Кандидатури нових керівників Полтавської та Київської ОВА наразі не повідомляють.