В Україні звільнили директора Інституту національної пам'яті
Уряд звільнив Антона Дробовича з посади голови Українського інституту національної пам’яті. Про це повідомив постійний представник Кабміну в парламенті Тарас Мельничук.
Дробовича призначили директором інституту Нацпам'яті 11 грудня 2019-го на п'ятирічний термін, котрий спливає цього місяця.
У своєму п'ятирічному звіті на Укрінформі Дробович повідомляв, що не планує продовжувати свою каденцію. Він анонсував, що його подальша робота буде пов'язана з "деякими треками", започаткованими ще в Інституті нацпам'яті.
Зокрема, йдеться про питання воєнних злочинів РФ проти української культури, перехідного правосуддя та геноцидального обґрунтування російської агресії. Іншу конкретику експосадовець пообіцяв повідомити згодом.
Одним із ключових завдань і досягнень на своїй посаді він назвав збереження інституційної сталості УІНП й продовження роботи, попри пандемію коронавірусу та повномасштабну війну.
За його словами, інститут продовжив системно працювати за своїми ключовими напрямками:
→ осмислення складного минулого;
→ повернення історії, котру намагалася піддати забуттю радянська влада;
→ вшанування людей, які у минулому боролися за українську державу або стали жертвами воєн, нацистського чи радянського режимів;
→ реабілітація репресованих радянською владою;
→ переосмислення радянської та російської імперської спадщини насамперед у публічному просторі;
→ робота з місцями пам'яті;
→ збір усноісторичних свідчень;
→ відзначення важливих дат і днів пам'яті;
→ меморіалізація (увіковічення) Революції гідності та сучасної війни РФ проти України.
- До приходу на посаду Дробович був доцентом кафедри культурології Національного педагогічного університету ім. Драгоманова, кандидатом філософських наук, магістром правознавства (детальніше тут).
- На початку каденції ексчиновник потрапив у скандал через свою заяву про Бандеру та Шухевича: "Просто питання про таких героїв має вирішуватись у суспільному діалозі, ніхто нікому не може нав'язувати героїв – одна сторона іншій та навпаки".
- До Дробовича Інститут очолював Володимир В'ятрович, котрий нині є нардепом від Євросолідарності.