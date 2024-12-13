В Україні звільнили директора Інституту національної пам'яті

У чиновника сплив термін повноважень, продовжувати каденцію він не планує

Антон Дробович (Фото: пресслужба форуму Україна-30)

Уряд звільнив Антона Дробовича з посади голови Українського інституту національної пам’яті. Про це повідомив постійний представник Кабміну в парламенті Тарас Мельничук.

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Дробовича призначили директором інституту Нацпам'яті 11 грудня 2019-го на п'ятирічний термін, котрий спливає цього місяця.

У своєму п'ятирічному звіті на Укрінформі Дробович повідомляв, що не планує продовжувати свою каденцію. Він анонсував, що його подальша робота буде пов'язана з "деякими треками", започаткованими ще в Інституті нацпам'яті.

Зокрема, йдеться про питання воєнних злочинів РФ проти української культури, перехідного правосуддя та геноцидального обґрунтування російської агресії. Іншу конкретику експосадовець пообіцяв повідомити згодом.

Одним із ключових завдань і досягнень на своїй посаді він назвав збереження інституційної сталості УІНП й продовження роботи, попри пандемію коронавірусу та повномасштабну війну.

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За його словами, інститут продовжив системно працювати за своїми ключовими напрямками:

→ осмислення складного минулого;

→ повернення історії, котру намагалася піддати забуттю радянська влада;

→ вшанування людей, які у минулому боролися за українську державу або стали жертвами воєн, нацистського чи радянського режимів;

→ реабілітація репресованих радянською владою;

→ переосмислення радянської та російської імперської спадщини насамперед у публічному просторі;

→ робота з місцями пам'яті;

→ збір усноісторичних свідчень;

→ відзначення важливих дат і днів пам'яті;

→ меморіалізація (увіковічення) Революції гідності та сучасної війни РФ проти України.

До приходу на посаду Дробович був доцентом кафедри культурології Національного педагогічного університету ім. Драгоманова, кандидатом філософських наук, магістром правознавства (детальніше тут).

На початку каденції ексчиновник потрапив у скандал через свою заяву про Бандеру та Шухевича: "Просто питання про таких героїв має вирішуватись у суспільному діалозі, ніхто нікому не може нав'язувати героїв – одна сторона іншій та навпаки".

До Дробовича Інститут очолював Володимир В'ятрович, котрий нині є нардепом від Євросолідарності.