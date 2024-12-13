В Украине уволили директора Института национальной памяти

У чиновника истек срок полномочий, продлевать каденцию он не планирует

Антон Дробович (Фото: пресс-служба форума Украина-30)

Правительство уволило Антона Дробовича с должности главы Украинского института национальной памяти. Об этом сообщил постоянный представитель Кабмина в парламенте Тарас Мельничук.

Дробовича назначили директором института Нацпамяти 11 декабря 2019-го на пятилетний срок, истекающий в этом месяце.

В своем пятилетнем отчете на Укринформе Дробович сообщал, что не планирует продолжать свою каденцию. Он анонсировал, что его дальнейшая работа будет связана с "некоторыми треками", начатыми еще в Институте нацпамяти.

В частности, речь идет о вопросах военных преступлений РФ против украинской культуры, переходного правосудия и геноцидального обоснования российской агрессии. Другую конкретику чиновник пообещал сообщить впоследствии.

Новость дополняется...