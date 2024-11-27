В Польше заявили, что готовы начать эксгумацию жертв Волынской трагедии в течение 24 часов

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Институт национальной памяти Польши может начать эксгумационные работы на Волыни в течение 24 часов, заявил руководитель ведомства Кароль Навроцкий, передает местное медиа RMF24.

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Кандидат в президенты от консервативной "Право и справедливость", он заявил, что с 2017 по 2024 год Институт нацпамяти Польши направил в Украину девять соответствующих заявок – и ни одна из них не была принята украинской стороной.

Теперь же ведомство ожидает официальных ответов на эти обращения, отметил Навроцкий.

Он заверил, что у Института есть и люди, и техника – и после подтверждения на Волынь для проведения эксгумаций смогут уехать подготовленные бригады.

В 2017 году в польском селе Грушовичи демонтировали мемориал воинам Украинской повстанческой армии. Киев же в ответ запретил поисково-эксгумационные работы на территории Украины, а уже в 2019 году президент Владимир Зеленский отменил запрет.

Польша восстановила надгробную плиту, но без имен и фамилий погибших военных УПА. Киев требует восстановить ее именно в первоначальном виде, и с 2020-го не разрешал поисково-эксгумационные работы (подробнее читайте здесь).