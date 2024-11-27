У Польщі заявили, що готові почати ексгумацію жертв Волинської трагедії впродовж 24 годин
Інститут національної пам'яті Польщі може розпочати ексгумаційні роботи на Волині впродовж 24 годин, заявив керівник відомства Кароль Навроцький, передає місцеве медіа RMF24.
Кандидат у президенти від консервативної "Право і справедливість", він заявив, що з 2017 по 2024 рік Інститут нацпам'яті Польщі надіслав до України дев'ять відповідних заявок – і жодна з них не була прийнята українською стороною.
Тепер же відомство очікує офіційних відповідей на ці звернення, зазначив Навроцький.
Він запевнив, що в Інституту є і люди, і техніка – й після підтвердження на Волинь для проведення ексгумацій зможуть поїхати підготовлені бригади.
У 2017-го у польському селі Грушовичі демонтували меморіал воякам Української повстанської армії. Натомість Київ у відповідь заборонив пошуково-ексгумаційні роботи на території України, а вже 2019 року президент Володимир Зеленський скасував заборону.
Польща ж відновила надмогильну плиту, але без імен та прізвищ загиблих військових УПА. Київ вимагає відновити її саме у первісному вигляді, й з 2020-го не дозволяв пошуково-ексгумаційні роботи (детальніше читайте тут).
- 26 листопада міністр закордонних справ України Сибіга та його польський колега Сікорський провели переговори у Варшаві.
- Сікорський повідомив, що Україна підтвердила відсутність перешкод для проведення пошуково-ексгумаційних робіт на своїй території. Речник МЗС Польщі заявив, що Україна готова позитивно розглядати заявки у цих питаннях.