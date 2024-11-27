У Польщі заявили, що готові почати ексгумацію жертв Волинської трагедії впродовж 24 годин

Голова Інституту нацпам'яті заявив, що відомство очікує на схвалення заявок від української сторони

Ілюстративне фото: Depositphotos

Інститут національної пам'яті Польщі може розпочати ексгумаційні роботи на Волині впродовж 24 годин, заявив керівник відомства Кароль Навроцький, передає місцеве медіа RMF24.

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Кандидат у президенти від консервативної "Право і справедливість", він заявив, що з 2017 по 2024 рік Інститут нацпам'яті Польщі надіслав до України дев'ять відповідних заявок – і жодна з них не була прийнята українською стороною.

Тепер же відомство очікує офіційних відповідей на ці звернення, зазначив Навроцький.

Він запевнив, що в Інституту є і люди, і техніка – й після підтвердження на Волинь для проведення ексгумацій зможуть поїхати підготовлені бригади.

У 2017-го у польському селі Грушовичі демонтували меморіал воякам Української повстанської армії. Натомість Київ у відповідь заборонив пошуково-ексгумаційні роботи на території України, а вже 2019 року президент Володимир Зеленський скасував заборону.

Польща ж відновила надмогильну плиту, але без імен та прізвищ загиблих військових УПА. Київ вимагає відновити її саме у первісному вигляді, й з 2020-го не дозволяв пошуково-ексгумаційні роботи (детальніше читайте тут).