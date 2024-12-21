З'явились укази про звільнення і призначення нових послів, зокрема в країнах Азії та Балтії
Президент Володимир Зеленський підписав укази про звільнення низки послів і призначення нових. Відповідні документи опубліковано на сайті глави держави.
Так, указами від 21 грудня звільнено:
→ посла в Словенії Андрія Тарана, який був міністром оборони з березня 2020-го до листопада 2021-го;
→ посла в Литві Петра Бешту;
→ посла в Японії Сергія Корсунського;
→ посла в Індонезії та представника України при Асоціації держав Південно-Східної Азії Василя Гамяніна;
→ посла в Китаї Павла Рябікіна;
→ постійну представницю України при Відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві Євгенію Філіпенко;
→ Сергія Кислицю з посад постійного представника України при ООН, надзвичайного і повноважного посла в Співдружності Багамських островів та посла в Республіці Тринідад і Тобаго за сумісництвом;
→ посла в Кенії й за сумісництвом в Руанді Андрія Праведника.
Крім того, скасовано "як такий, що нереалізований", указ про призначення Еміне Джапарової постійною представницею України при міжнародних організаціях у Відні.
Призначено:
→ Вячеслава Яцюка новим послом в Руанді;
→ Юлію Федів послом у Філіппінах;
→ Ольгу Нікітченко послом у Литві;
→ Федора Шандора послом в Угорщині;
→ Петра Бешту послом у Словенії;
→ Василя Гамяніна послом у Конго;
→ Євгенія Цимбалюка постійним представником України при Відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві.
Напередодні Зеленський казав, що загалом погодив понад 30 нових призначень.
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- Нардеп від Голосу Ярослав Железняк повідомляв, що колишнього міністра юстиції Дениса Малюську можуть відправити до Ради Європи "чи щось таке".