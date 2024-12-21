З'явились укази про звільнення і призначення нових послів, зокрема в країнах Азії та Балтії

У вечірньому відеозверненні Зеленський казав, що погодив понад 30 призначень послів. Нині з'являються укази про звільнення

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський підписав укази про звільнення низки послів і призначення нових. Відповідні документи опубліковано на сайті глави держави.

Так, указами від 21 грудня звільнено:

→ посла в Словенії Андрія Тарана, який був міністром оборони з березня 2020-го до листопада 2021-го;

→ посла в Литві Петра Бешту;

→ посла в Японії Сергія Корсунського;

→ посла в Індонезії та представника України при Асоціації держав Південно-Східної Азії Василя Гамяніна;

→ посла в Китаї Павла Рябікіна;

→ постійну представницю України при Відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві Євгенію Філіпенко;

→ Сергія Кислицю з посад постійного представника України при ООН, надзвичайного і повноважного посла в Співдружності Багамських островів та посла в Республіці Тринідад і Тобаго за сумісництвом;

→ посла в Кенії й за сумісництвом в Руанді Андрія Праведника.

Крім того, скасовано "як такий, що нереалізований", указ про призначення Еміне Джапарової постійною представницею України при міжнародних організаціях у Відні.

Призначено:

→ Вячеслава Яцюка новим послом в Руанді;

→ Юлію Федів послом у Філіппінах;

→ Ольгу Нікітченко послом у Литві;

→ Федора Шандора послом в Угорщині;

→ Петра Бешту послом у Словенії;

→ Василя Гамяніна послом у Конго;

→ Євгенія Цимбалюка постійним представником України при Відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві.

Напередодні Зеленський казав, що загалом погодив понад 30 нових призначень.