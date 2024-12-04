Зеленський звільнив Тамілу Ташеву з посади постпреда президента у Криму

Ташева – українська та кримськотатарська державна та громадська діячка, співзасновниця громадської організації "КримSOS"

Таміла Ташева (Фото: Facebook)

Президент Володимир Зеленський 4 грудня звільнив Тамілу Ташеву з посади постійної представниці глави держави в Автономній Республіці Крим. Відповідний указ з'явився на сайті Офісу президента.

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Звільнення відбулося на підставі поданої нею заяви, зазначається в указі.

Ташева – українська та кримськотатарська державна та громадська діячка, співзасновниця громадської організації "КримSOS".

У квітні 2022 року Зеленський призначив її постійною представницею президента в Криму. На цій посаді вона займалася розробкою та впровадженням реінтеграційних політик, а також підтримкою законодавчих ініціатив, спрямованих на підготовку до реінтеграції Криму після його деокупації.