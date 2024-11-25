ЦВК визнала Тамілу Ташеву обраною народною депутаткою
Центральна виборча комісія України визнала постійну представницю президента в Автономній Республіці Крим Тамілу Ташеву обраною народною депутаткою від партії Голос. Вона може зайняти місце Олега Макарова, який помер у жовтні. Про це повідомила пресслужба ЦВК.
Іван Примаченко, який раніше був визнаний обраним народним депутатом на позачергових парламентських виборах 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від Голосу, подав заяву про відмову від мандата.
ЦВК розглянула документ і визнала Примаченка таким, який не набув депутатського мандата.
Водночас Ташеву, наступну за черговістю кандидатку, включену до виборчого списку партії під №26, визнано обраною народною депутаткою.
Таміла Ташева – українська та кримськотатарська державна та громадська діячка, співзасновниця громадської організації "КримSOS".
У квітні 2022 року Зеленський призначив її постійним представником президента в Криму. На цій посаді вона займається розробкою та впровадженням реінтеграційних політик, а також підтримкою законодавчих ініціатив, спрямованих на підготовку до реінтеграції Криму після його деокупації.
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