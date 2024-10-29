У віці 59 років помер нардеп від Голосу Олег Макаров

Олег Макаров (Фото: Vasil Kisil & Partners)

У віці 59 років помер народний депутат від Голосу Олег Макаров. Про це повідомили у пресслужбі Верховної Ради 29 жовтня.

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"Керівництво Верховної Ради України, її Апарату та народні депутати України з глибоким сумом сприйняли звістку про смерть Олега Макарова — народного депутата України дев’ятого скликання", – йдеться у повідомленні.

Причину смерті Макарова не уточнили.

До політичної діяльності Олег Макаров був відомий як один із засновників юридичної фірми "Василь Кісіль і партнери", де працював понад 20 років. У 2015 році був обраний депутатом Київської міської ради, а у 2019 році — народним депутатом ВР. Був секретарем парламентського комітету з питань правової політики.

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