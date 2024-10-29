В возрасте 59 лет умер нардеп от Голоса Олег Макаров

Олег Макаров (Фото: Vasil Kisil & Partners)

В возрасте 59 лет скончался народный депутат от Голоса Олег Макаров. Об этом сообщили в пресс-службе Верховной Рады 29 октября.

"Руководство Верховной Рады Украины, ее Аппарата и народные депутаты Украины с глубокой грустью восприняли известие о смерти Олега Макарова – народного депутата Украины девятого созыва", – говорится в сообщении.

Причины смерти Макарова не уточнили.

До политической деятельности Олег Макаров был известен как один из основателей юридической фирмы "Василь Кісіль і партнери", где работал более 20 лет. В 2015 году был избран депутатом Киевского городского совета, а в 2019 году – народным депутатом ВР. Являлся секретарем парламентского комитета по вопросам правовой политики.

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