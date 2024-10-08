Под Кривым Рогом нашли тело бывшего кандидата в мэры Дмитрия Шевчика – источник
Дмитрий Шевчик (Фото: Facebook)

В поселке Кудашевка в Днепропетровской области 8 октября было обнаружено тело бывшего кандидата в мэры Кривого Рога Дмитрия Шевчика. На месте работает полиция, сообщил LIGA.net в правоохранительных органах.

По информации криворожского издания СВОЇ, Шевчик мог застрелиться. Собеседник LIGA.net эту версию не комментировал, добавив, что на месте происшествия работают правоохранители.

Шевчик был бывшим генеральным директором Центрального горно-обогатительного комбината (ЦГОК) группы "Метинвест". Он также баллотировался на должность мэра Кривого Рога в 2020 году от партии Слуга народа. Шевчик руководил одним из крупнейших производителей железорудного сырья в Украине и был известен своей деятельностью в горно-металлургической сфере.

В августе 2021 года мэра Кривого Рога Константина Павлова, которому на выборах и уступил Шевчик, нашли мертвым на пороге собственного дома. Следствие рассматривало три версии его смерти.

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