Под Кривым Рогом нашли тело бывшего кандидата в мэры Дмитрия Шевчика – источник

Дмитрий Шевчик баллотировался в мэры Кривого Рога в 2020 году от партии Слуга народа, но проиграл также уже погибшему Константину Павлову

Дмитрий Шевчик (Фото: Facebook)

В поселке Кудашевка в Днепропетровской области 8 октября было обнаружено тело бывшего кандидата в мэры Кривого Рога Дмитрия Шевчика. На месте работает полиция, сообщил LIGA.net в правоохранительных органах.

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По информации криворожского издания СВОЇ, Шевчик мог застрелиться. Собеседник LIGA.net эту версию не комментировал, добавив, что на месте происшествия работают правоохранители.

Шевчик был бывшим генеральным директором Центрального горно-обогатительного комбината (ЦГОК) группы "Метинвест". Он также баллотировался на должность мэра Кривого Рога в 2020 году от партии Слуга народа. Шевчик руководил одним из крупнейших производителей железорудного сырья в Украине и был известен своей деятельностью в горно-металлургической сфере.

В августе 2021 года мэра Кривого Рога Константина Павлова, которому на выборах и уступил Шевчик, нашли мертвым на пороге собственного дома. Следствие рассматривало три версии его смерти.

31 августа 2020-го на съезде Слуги народа Шевчик не стал прямо отвечать на вопрос, является ли Россия агрессором, заявив, что "старается абстрагироваться от политики".

В сентябре того же года сын Шевчика сбил на пешеходном переходе 11-летнего мальчика.