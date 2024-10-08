Под Кривым Рогом нашли тело бывшего кандидата в мэры Дмитрия Шевчика – источник
В поселке Кудашевка в Днепропетровской области 8 октября было обнаружено тело бывшего кандидата в мэры Кривого Рога Дмитрия Шевчика. На месте работает полиция, сообщил LIGA.net в правоохранительных органах.
По информации криворожского издания СВОЇ, Шевчик мог застрелиться. Собеседник LIGA.net эту версию не комментировал, добавив, что на месте происшествия работают правоохранители.
Шевчик был бывшим генеральным директором Центрального горно-обогатительного комбината (ЦГОК) группы "Метинвест". Он также баллотировался на должность мэра Кривого Рога в 2020 году от партии Слуга народа. Шевчик руководил одним из крупнейших производителей железорудного сырья в Украине и был известен своей деятельностью в горно-металлургической сфере.
В августе 2021 года мэра Кривого Рога Константина Павлова, которому на выборах и уступил Шевчик, нашли мертвым на пороге собственного дома. Следствие рассматривало три версии его смерти.
- 31 августа 2020-го на съезде Слуги народа Шевчик не стал прямо отвечать на вопрос, является ли Россия агрессором, заявив, что "старается абстрагироваться от политики".
- В сентябре того же года сын Шевчика сбил на пешеходном переходе 11-летнего мальчика.