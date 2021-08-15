Найден мертвым мэр Кривого Рога Константин Павлов
15.08.2021, 17:45
Константин Павлов (Фото: сайт Криворожского горсовета)
Сегодня, 15 августа, найден мертвым мэр Кривого Рога Константин Павлов. Об этом сообщила LIGA.net пресс-секретарь Криворожского районного управления полиции Ангелина Крадожон.
В полиции рассказали, что Павлова нашли мертвым на пороге дома.
"Нашли на пороге дома. Рядом было ружье. На месте работают правоохранители и выясняют обстоятельства события", – сказала пресс-секретарь.
По ее словам, другой информации у полиции нет.
По информации местного сайта 0564.ua, Павлов погиб в своем доме в селе Вольное, Криворожского района.
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