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Найден мертвым мэр Кривого Рога Константин Павлов

Цей матеріал також доступний українською
15.08.2021, 17:45
Найден мертвым мэр Кривого Рога Константин Павлов - Фото
Константин Павлов (Фото: сайт Криворожского горсовета)

Сегодня, 15 августа, найден мертвым мэр Кривого Рога Константин Павлов. Об этом сообщила LIGA.net пресс-секретарь Криворожского районного управления полиции Ангелина Крадожон.

В полиции рассказали, что Павлова нашли мертвым на пороге дома.

"Нашли на пороге дома. Рядом было ружье. На месте работают правоохранители и выясняют обстоятельства события", – сказала пресс-секретарь.

По ее словам, другой информации у полиции нет.

По информации местного сайта 0564.ua, Павлов погиб в своем доме в селе Вольное, Криворожского района.

Новость дополняется

Наталия Медведева, Юрий Смирнов
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кривой рог константин павлов
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