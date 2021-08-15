Сегодня, 15 августа, найден мертвым мэр Кривого Рога Константин Павлов. Об этом сообщила LIGA.net пресс-секретарь Криворожского районного управления полиции Ангелина Крадожон.

В полиции рассказали, что Павлова нашли мертвым на пороге дома.

"Нашли на пороге дома. Рядом было ружье. На месте работают правоохранители и выясняют обстоятельства события", – сказала пресс-секретарь.

По ее словам, другой информации у полиции нет.

По информации местного сайта 0564.ua, Павлов погиб в своем доме в селе Вольное, Криворожского района.

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Наталия Медведева , Юрий Смирнов

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