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В родном для Зеленского Кривом Роге мэром избрали кандидата от ОПЗЖ

07.12.2020, 20:15
В родном для Зеленского Кривом Роге мэром избрали кандидата от ОПЗЖ - Фото
Константин Павлов (фото – Facebook политика)

На выборах мэра Кривого Рога победил кандидат от пророссийской партии ОПЗЖ Константин Павлов: его отрыв от конкурента Дмитрия Шевчика (Слуга народа) составил 16,5%. Об этом со ссылкой на данные городской территориальной избирательной комиссии сообщает Суспiльне.

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Результат Павлова во втором туре – 56,97%, Шевчик – 40,49%. 

По информации криворожского издания Первый городской, ссылающегося на городскую ТИК, Павлов получил 97 591 голос, Шевчик – 69 369. Еще 4339 избирателей испортили свои бланки. 

При этом в первом туре Шевчик набрал 25,94% голосов, а Павлов – 9,15%. Победивший в первом туре действующий мэр Юрий Вилкул снял кандидатуру "по состоянию здоровья" и публично поддержал Павлова.

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Кривой Рог – малая родина президента Владимира Зеленского, который перед вторым туром записал видео, в котором заявил – "не агитирую, вы люди умные, сами все знаете". Шевчик, гендиректор Центрального горно-обогатительного комбината, предприятия миллиардера Рината Ахметова, баллотировался от президентской партии.

  • 31 августа 2020-го на съезде Слуги народа Шевчик не стал прямо отвечать на вопрос, "является ли Россия агрессором", заявив, что "старается абстрагироваться от политики".
  • В сентябре сын Шевчика сбил на пешеходном переходе 11-летнего мальчика.
  • В мае Павлов поддержал боксеров Усика и Ломаченко, которых внесли в базу сайта Миротворец, как "коллаборационистов" РФ.

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Евгений Пилипенко
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