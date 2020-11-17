Вилкул снялся со второго тура выборов мэра Кривого Рога
17.11.2020, 14:26
Вилкул Юрий Фото: opposition.org.ua
Мэр Кривого Рога Вилкул поддержал кандидата от ОПЗЖ Павлова, который теперь будет бороться во втором туре с Шевчиком из Слуги народа
Действующий мэр Кривого Рога Юрий Вилкул отказался от участия во втором туре выборов мэра. Об этом сообщает пресс-служба горсовета Кривого Рога.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Свое решение он объяснил состоянием здоровья.
Вилкул поддержал кандидат от ОПЗЖ Константин Павлов, который занял третье место и теперь будет бороться во втором туре с Дмитрием Шевчиком из Слуги народа.
Новость дополняется...
- 13 ноября стало известно, что Вилкул был госпитализирован, передает Первый криворожский. 16 ноября лечащий врач мэра сообщила, что Вилкулу нужно длительное лечение и реабилитация из-за серьезных проблемы с сердечно-сосудистой системой.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ВакансииБольше вакансий
New business manager / New business director
Киев • Ketchup Loyalty Eastern Europe
Керівник складу IT
Киев • ЛІГА, Група компаній
Системний адміністратор (DevOps)Разместить вакансию
Киев • ЛІГА, Група компаній
Последние новости
Комментарии