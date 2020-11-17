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Вилкул снялся со второго тура выборов мэра Кривого Рога

17.11.2020, 14:26
Вилкул снялся со второго тура выборов мэра Кривого Рога - Фото
Вилкул Юрий Фото: opposition.org.ua

Мэр Кривого Рога Вилкул поддержал кандидата от ОПЗЖ Павлова, который теперь будет бороться во втором туре с Шевчиком из Слуги народа

Действующий мэр Кривого Рога Юрий Вилкул отказался от участия во втором туре выборов мэра. Об этом сообщает пресс-служба горсовета Кривого Рога.

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Свое решение он объяснил состоянием здоровья.

Вилкул поддержал кандидат от ОПЗЖ Константин Павлов, который занял третье место и теперь будет бороться во втором туре с Дмитрием Шевчиком из Слуги народа.

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  • 13 ноября стало известно, что Вилкул был госпитализирован, передает Первый криворожский. 16 ноября лечащий врач мэра сообщила, что Вилкулу нужно длительное лечение и реабилитация из-за серьезных проблемы с сердечно-сосудистой системой.
Марк Сировой
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