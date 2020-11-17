Вилкул снялся со второго тура выборов мэра Кривого Рога

Мэр Кривого Рога Вилкул поддержал кандидата от ОПЗЖ Павлова, который теперь будет бороться во втором туре с Шевчиком из Слуги народа

Действующий мэр Кривого Рога Юрий Вилкул отказался от участия во втором туре выборов мэра. Об этом сообщает пресс-служба горсовета Кривого Рога.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Свое решение он объяснил состоянием здоровья.

Вилкул поддержал кандидат от ОПЗЖ Константин Павлов, который занял третье место и теперь будет бороться во втором туре с Дмитрием Шевчиком из Слуги народа.

Новость дополняется...

13 ноября стало известно, что Вилкул был госпитализирован, передает Первый криворожский . 16 ноября лечащий врач мэра сообщила, что Вилкулу нужно длительное лечение и реабилитация из-за серьезных проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.