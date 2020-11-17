В Раде освобождаются три мандата: нардепы стали мэрами

Мэрами городов на местных выборах избраны нардепы Игорь Колыхаев, Зиновий Андрийович и Руслан Требушкин

Три нардепа Верховной Рады избраны мэрами городов, на их округах должны быть назначены промежуточные выборы, сообщает ЧЕСНО.

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Представитель депутатской группы За будущее Игорь Колыхаев во втором туре победил на выборах мэра Херсона. Он баллотировался в Раду как самовыдвиженец по округу №184 в Херсонской области, где победил кандидата от Слуги народа Данила Репилевского.

Нардеп-мажоритарник из Слуги народа Зиновий Андрийович уже в четвертый раз стал мэром Надворной в Ивано-Франковской области. В Раду он был избран по округу №87, в который входит Надворная, его основным соперником был кандидат от Свободы Михаил Иваночко.

Третий округ, который должен стать вакантным – №50 в Донецкой области. Избравшийся там от Оппозиционного блока Руслан Требушкин стал мэром Покровска, где уже был мэром в 2015-2019 годах. Основным соперником Требушкина на выборах в Раду в 2019 году был самовыдвиженец Андрей Аксенов.

22 ноября пройдет второй тур выборов во Львове, и в Раде может освободиться еще один мандат, если действующий мэр Андрей Садовый уступит нардепу из Евросолидарности Олегу Синютке. Но поскольку Синютка избирался по списку партии, его место в случае победы будет заполнено также кандидатом от Евросолидарности.

15 ноября в семи городах прошел второй тур выборов, большинство победителей уже известны.

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Денис Юдин

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