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Второй тур выборов. Кто станет мэрами семи городов – первые результаты

16.11.2020, 13:03
Второй тур выборов. Кто станет мэрами семи городов – первые результаты - Фото
Геннадий Труханов (Фото: omr.gov.ua)

Геннадий Труханов предварительно сохраняет должность мэра Одессы, в Сумах, Краматорске и Камянце-Подольском – новые мэры

Определилось большинство победителей на втором туре выборов мэров, который прошел вчера, 15 ноября, в семи городах.

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В Одессе по данным экзитпола, проведенного КМИС, выборы выиграл действующий мэр Геннадий Труханов с результатом 56,7%. Кандидата от ОПЗЖ Николая Скорика поддержали 40,9% избирателей. Официальные результаты установлены в Киевском районе Одессы, там Труханов лидирует с минимальным отрывом: 48,3% голосов против 48% у Скорика, сообщает Думская.

В Луцке избирком принял протоколы со всех 109 участков, глава ТИК Мария Парфенюк объявила, что кандидат от партии За будущее, и.о. мэра Игорь Полищук победил с результатом 54,6%, у его соперника Романа Шибы – 45,4%, сообщает ВолыньPost.

В Сумах по предварительному подсчету штабов обоих кандидатов побеждает действующий мэр, кандидат от Батькивщины Александр Лисенко. По данным его штаба, он опередил кандидата от Евросолидарности Вадима Акперова с результатом 61,12% против 38,8%. Штаб Акперова также подтверждает победу Лисенко: 63% против 17%, сообщает Suspilne. Официальных данных пока нет.

В Херсоне о победе заявил в Facebook Игорь Колыхаев. Кандидат ссылается на данные экзитпола, по которому он якобы набрал 67,03% голосов, а его соперник Владимир Сальдо – 32,97%. Другие данные о выборах в Херсоне не опубликованы.

В Краматорске депутат от партии Наш край Александр Гончаренко получил 57,85% голосов и победил действующего мэра, Андрея Панкова. ТИК утвердила итоговый протокол выборов, сообщает издание Восточный проект.

Мэром Каменца-Подольского стал кандидат от Свободы Михаил Поситко. За него проголосовали 58,33%, или 15 404 избирателя. Его соперник Владимир Мельниченко получил 11 001 голос, сообщает ОПОРА со ссылкой на результаты, объявленные ТИК.

С победой на выборах в Украинке (Киевская область) поздравила своего кандидата Александра Туренко партия Евросолидарность. По данным партии, он получил 2852 голоса, его соперница, кандидатка от Слуги народа Оксана Кирилюк – 2450 голосов. Официальные результаты еще не объявлены.

Денис Юдин
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