Труханов побеждает во втором туре выборов мэра Одессы – экзит-пол КМИС

По данным экзит-пола, Труханов набирает 55,1%

Согласно данным экзит-пола, проведенного КМИС, во втором туре выборов мэра Одессы побеждает действующий городской голова Геннадий Труханов.

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По данным экзитпола, Труханов набирает 55,1%, его оппонент, представитель ОПЗЖ Николай Скорик – 42,8%. 2.2% избирателей вычеркнули обоих или испортили бюллетень.

Генеральная совокупность экзит-пола – избиратели, которые проголосовали на избирательных участках в Одессе (кроме специальных участков). Выборка репрезентативна для города в целом. По состоянию на 17:00, опрошено 1780 респондентов на 40 избирательных участках. Применялась методика "тайного голосования". Уровень досягаемости (количество избирателей, которые согласились принять участие в опросе) составляет 66.6%. Погрешность выборки не должна превышать 3-4%.

ЦИК в течение суток дважды меняла главу теризбиркома Одессы.

Сегодня, 15 ноября, в Украине проходит повторное голосование на выборах мэров и депутатов местных советов. Нового городского голову выбирают в семи городах.

Вадим Ребрина

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