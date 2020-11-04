Вторые туры на выборах мэров городов пройдут 15 и 22 ноября – ЦИК
04.11.2020, 17:48
День выборов (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)
Территориальные избирательные комиссии назначили дату вторых туров в Сумах, Луцке, Львове, Ровно, Полтаве и других городах
В девяти областях назначены вторые туры выборов, они состоятся 15 и 22 ноября. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.
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15 ноября второй тур выборов пройдет в Сумах, Луцке, Краматорске и Каменце-Подольском.
22 ноября выберут мэров Славянска, Дрогобыча, Ужгорода, Броваров, Полтавы, Львова и Ровно.
- Сегодня, 4 апреля, были установлены результаты выборов в Луганской области.
- Мэром Чернигова в первом туре переизбран Владислав Атрошенко.
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