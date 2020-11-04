Атрошенко переизбран мэром Чернигова, у его партии – большинство в горсовете

В горсовет Чернигова прошли пять партий

Мэром Чернигова в первом туре выборов переизбран Владислав Атрошенко. Такие результаты объявила сегодня, 4 ноября, Черниговская территориальная избирательная комиссия, сообщает Suspilne.

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Атрошенко набрал 77,49% голосов избирателей.

Барьер 5% на выборах в горсовет Чернигова преодолели пять партий, лидирует партия Атрошенко:

– Родной дом – 58,05% (26 депутатов);

– Слуга народа – 7,92% (4 депутата);

– Наш край – 7,49% (4 депутата);

– ОПЗЖ – 6,83% (4 депутата);

– Евросолидарность – 6,16% (4 депутата).

Сегодня, 4 апреля, были установлены результаты выборов в Луганской области.

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Денис Юдин

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