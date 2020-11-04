Атрошенко переизбран мэром Чернигова, у его партии – большинство в горсовете
04.11.2020, 16:50
Мэр Чернигова Владислав Атрошенко (фото - личный Facebook)
В горсовет Чернигова прошли пять партий
Мэром Чернигова в первом туре выборов переизбран Владислав Атрошенко. Такие результаты объявила сегодня, 4 ноября, Черниговская территориальная избирательная комиссия, сообщает Suspilne.
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Атрошенко набрал 77,49% голосов избирателей.
Барьер 5% на выборах в горсовет Чернигова преодолели пять партий, лидирует партия Атрошенко:
– Родной дом – 58,05% (26 депутатов);
– Слуга народа – 7,92% (4 депутата);
– Наш край – 7,49% (4 депутата);
– ОПЗЖ – 6,83% (4 депутата);
– Евросолидарность – 6,16% (4 депутата).
- Сегодня, 4 апреля, были установлены результаты выборов в Луганской области.
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