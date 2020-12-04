"Не агитирую, вы сами все знаете". Зеленский записал видео о втором туре в Кривом Роге

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Президент Владимир Зеленский записал видео перед вторым туром выборов мэра в Кривом Роге, его родном городе. Во втором туре кандидат от Слуги народа Дмитрий Шевчик будет противостоять Константину Павлову из ОПЗЖ

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На видео Зеленский рассказывал, как важно прийти на выборы и выбрать человека, который будет пять лет отвечать за судьбу города. Он призвал поставиться к выборам ответственно и показать рекордную явку в 95% – символичную, по его словам, цифру для города.

Он также заверил, что не агитирует, но люди умные и "сами все знают".

"Агитировать ни за кого из кандидатов я не могу. Но это и не нужно. Вы люди умные, сами все знаете", – сказал президент.

Вторые туры уже прошли в ряде городов Украины, однако Зеленский не записывал видео перед ними.

  • В первом туре выборов мэра Кривого Рога победил действующий глава города Юрий Вилкул - 46,27% голосов. Он отказался от участия во втором туре, объяснив это проблемами со здоровьем.
  • В первом туре Шевчик набрал 25,94% голосов, а Павлов – 9,15%. При этом снявшийся с выборов Вилкул публично поддержал Павлова.
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Теги: Слуга народа, Владимир Зеленский, выборы, кривой рог, второй тур, Дмитрий Шевчик, константин павлов
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