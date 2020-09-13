"Русская это земля!". В Кривом Роге украиноязычного покупателя выгнали из магазина: видео
Сотрудница магазина отказалась обслуживать посетителя и высказала пророссийские и просоветские убеждения
В Кривом Роге сотрудница магазина выгнала покупателя, который обращался к ней на украинском языке, она заявила, что живет на "русской земле". Видео инцидента опубликовал в Twitter блогер Александр Колым.
Про бандеровцев і руцьку землю!!!— ОЛЕКСАНДР КОЛИМ (@Oleksandr_Kolym) September 12, 2020
Нарід свино-собачий!!!!
Місто Кривий Ріг!
Це пиздець... pic.twitter.com/GIzbmyetss
На видео женщина со шваброй в агрессивной форме спорит и пытается выгнать посетителя.
"Уйди отсюда! Нет, не Украина! Русская это земля, уходи!" – настаивает она.
По ее словам, Украина не воюет с Россией, на Донбассе идет "гражданская война", которую устроили "бандеровцы".
По мнению сотрудницы магазина, украинские военные в Донбассе гибнут из-за того, что убивали людей. Она сослалась на рассказы своих родственников из Мариуполя и Донецка.
Блогер поинтересовался, кого поддерживает женщина, на что та ответила, что она за дружбу, потому что родилась в СССР.
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