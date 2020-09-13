"Русская это земля!". В Кривом Роге украиноязычного покупателя выгнали из магазина: видео

Сотрудница магазина отказалась обслуживать посетителя и высказала пророссийские и просоветские убеждения

В Кривом Роге сотрудница магазина выгнала покупателя, который обращался к ней на украинском языке, она заявила, что живет на "русской земле". Видео инцидента опубликовал в Twitter блогер Александр Колым.

Про бандеровцев і руцьку землю!!!

Нарід свино-собачий!!!!

Місто Кривий Ріг!

Це пиздець... pic.twitter.com/GIzbmyetss — ОЛЕКСАНДР КОЛИМ (@Oleksandr_Kolym) September 12, 2020

На видео женщина со шваброй в агрессивной форме спорит и пытается выгнать посетителя.

"Уйди отсюда! Нет, не Украина! Русская это земля, уходи!" – настаивает она.

По ее словам, Украина не воюет с Россией, на Донбассе идет "гражданская война", которую устроили "бандеровцы".

По мнению сотрудницы магазина, украинские военные в Донбассе гибнут из-за того, что убивали людей. Она сослалась на рассказы своих родственников из Мариуполя и Донецка.

Блогер поинтересовался, кого поддерживает женщина, на что та ответила, что она за дружбу, потому что родилась в СССР.

5 июля по данным опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, 50,5% украинцев выразили уверенность, что в будущем Украина одержит победу над страной-агрессором Россией.

над страной-агрессором Россией. 13 августа были опубликованы результаты опроса центра Разумкова, в соответствии с которыми 64,5% респондентов высказались за то, чтобы украинский язык и в дальнейшем оставался государственным. Еще почти 18% опрошенных считают, что государственным языком должен быть украинский, а русский - можно сделать официальным в отдельных регионах страны.

и в дальнейшем оставался государственным. Еще почти 18% опрошенных считают, что государственным языком должен быть украинский, а русский - можно сделать официальным в отдельных регионах страны. 21 августа 49% респондентов заявили, что распад Советского союза – это хорошо. То, что распад СССР – это плохо, считают 32% украинцев.

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Наталия Медведева

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