Украинцы рассказали, в какой стране они хотели бы родиться. На первом месте - Украина

А вот в одной из стран Европейского союза хотели бы родиться не более 5% опрошенных

Большинство украинцев, даже если бы у них была возможность выбора, хотели бы родиться в Украине. Об этом свидетельствуют результаты опроса Info Sapiens.

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Украину в качестве страны рождения выбрали 72% опрошенных, 5% хотели бы появиться на свет в странах Европейского союза и еще 2% были бы не против родиться гражданами США/Канады или России. Каждый седьмой респондент (14%) с выбором определиться не смог.

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При этом, чаще всего Украину в качестве родины склонны были выбирать люди старшего поколения (81%), а также жители западных регионов страны и столицы (86% и 83%).

Большая часть тех опрошенных, которые хотели бы родиться в России, пришлась на восток Украины, хотя и там составила лишь 4%. Среди киевлян и жителей западных областей "приверженцев" РФ оказалось меньше 0,5%.

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Исследование проводилось 14-31 июля, в опросе участвовали 1000 украинцев в возрасте старше 16 лет. Статистическая погрешность - не более 3,2%.

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Дарья Мостовая

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