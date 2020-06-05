Более 50% украинцев уверены в победе над Россией – опрос КМИС

Фото: пресс-служба 30-й ОМБр

50,5% украинцев уверены, что в будущем Украина одержит победу над страной-агрессором Россией. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии.

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35,1% респондентов считают, что нельзя идти на уступки Москвы и сепаратистов ради достижения мира.

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Опрос КМИС (фото - kiis.com.ua)

В то же время 48,8% опрошенных убеждены, что для достижения мира на Донбассе нужно вести переговоры с РФ и "представителями" террористических организаций ЛНР/ДНР.

Опрос проводили 26–30 апреля 2020 года методом телефонных интервью с использованием компьютера по случайным номерам мобильных телефонов среди 1507 украинцев от 18 лет и старше по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Погрешность - от 0,5% до 2,6%.

6 декабря по данным опроса, проведенного фондом Деминициативы совместно с Киевским международным институтом социологии, на мир любой ценой были согласны только 14% опрошенных.

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