Сколько украинцев выступают против отделения ОРДЛО - опрос Центра Разумкова

КПВВ Станица Луганская (Фото: пресс-служба ГПСУ)

Только 13% опрошенных украинцев поддержали бы отделение территорий временно оккупированного Донбасса от Украины, не поддерживают - 65,5%. Об этом свидетельствуют результаты опроса соцслужбы Центр Разумкова.

Установление мира на Донбассе силовым путем (восстановление военной силой контроля Украины над территориями временно оккупированного Донбасса) поддерживают 20% граждан, против этого выступают 56%.

48% опрошенных не поддерживают налаживание торгово-экономических, финансовых контактов с боевиками, поддерживают – 35%.

41% - не поддерживают идею прекращение финансирования ОРДЛО (выплату пенсий, зарплат), поддерживают – 36%.

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10% опрошенных поддержали бы признание Крыма российской территорией в обмен на освобождение Донбасса, не поддерживают - 70%.

44% респондентов, оценивая ситуацию на Донбассе, считают, что идет война между Украиной и Россией, еще 19% - сепаратистский мятеж, поддержанный Россией.

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Фото: razumkov.org.ua

14% опрошенных разделяют мнение, что на востоке Украины якобы - гражданская война (конфликт между проукраински и пророссийски настроенными гражданами Украины), 10% - война между Россией и США, 6% убеждены, что идет борьба за так называемую независимость террористических организаций Л/ДНР.

Опрос проводился с 13 по 17 февраля 2020 года среди 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и временно оккупированного Донбасса по выборке, представляющей взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям.

Выборка опроса строилась как многоступенчатая, так случайная с квотным отбором респондентов на последнем этапе. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

фонда Деминициативы и Центра Разумкова, у становление мира в Донбассе силовым путем 9 июля 2019 года по данным совместного исследованиястановление мира в Донбассе силовым путем поддерживали лишь 17% украинцев, 49% респондентов считали, что "ради мира стоит соглашаться на компромиссы, но не на все".

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