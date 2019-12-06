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Опрос: Сколько украинцев поддержали международное давление на РФ

Опрос: Сколько украинцев поддержали международное давление на РФ - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net
06.12.2019, 12:33

62% опрошенных выступают за то, чтобы временно оккупированные территории Донбасса вернулись в Украину на тех же условиях, что и раньше

Около половины украинцев считают, что достичь мира на Донбассе можно путем международного дипломатического давления на РФ, усиления режима санкций на качественно более высоком уровне, применение международных правовых механизмов (29%) и укрепления экономической и военной мощи Украины (21%). Об этом говорится в результатах совместного фонда Деминициативы и Киевского международного института социологии

Социологи отметили, что такие мысли больше разделяют респондентына западе (43% и 27% соответственно) и в центре (30% и 27% соответственно). На востоке 53% полагают, что достичь мира на Донбассе можно путем переговоров с местными политиками, признавая террористические организации ДНР и ЛНР (24%), путем переговоров с Москвой, соглашаясь на автономию Донбасса и забывая о Крыме (29%).

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Фото: dif.org.ua

Отношение украинцев к введению миротворческих сил в ОРДЛО по-прежнему преимущественно положительное (59%). Наименее благосклонно относятся к этому на востоке (47% поддерживают такое решение), наиболее благосклонно - на западе (70%) и в южном регионе (64%).

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Фото: dif.org.ua

62% украинцев отдают предпочтение тому, чтобы временно оккупированные территории Донбасса вернулись в Украину на тех же условиях, что и раньше и со временем все больше людей склоняются к такому варианту развития событий.

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Фото: dif.org.ua

4% респондентов считают, что необходимо отгородиться от ОРДЛО.

Еще около 22% считают, что эти территории должны получить больше самостоятельности от центральной власти, но в пределах Украины. О получении этими территориями большей самостоятельности говорят около 30% граждан на юге и востоке, зато для жителей запада и центральной Украине наиболее желательным является возвращение на старых условиях (78% и 64% соответственно).

Опрос проводился с 4 по 19 ноября 2019 года в 110 населенных пунктах во всех областях Украины, кроме временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма среди 2041 респондентов. Погрешность выборки не превышает 2,3%.

  • 1 ноября согласно данным опроса КМИС, большинство граждан Украины (59,3%) считали, что оплачивать восстановление разрушенных в результате войны территорий после деоккупации Донбасса должна страна-агрессор Россия

 

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санкции Донбасс ордло опрос кмис деминициативы мир
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