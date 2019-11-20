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Зеленский: Когда жил в Кривом Роге, хотел учиться на дипломата

Зеленский: Когда жил в Кривом Роге, хотел учиться на дипломата - Фото
Владимир Зеленский (скриншот из видеозаписи)
20.11.2019, 11:23

Глава государства сообщил на детском утреннике, что "никогда не хотел учиться за границей"

Президент Владимир Зеленский, который пришел на эту должность без какого-либо опыта в политике, на встрече с детьми заявил, что мечтал стать дипломатом или пограничником. Об этом он сказал на Всеукраинском форуме "Украина растет вместе со мной".

"Я хотел учиться на дипломата в Киеве, но тогда я жил в Кривом Роге, и Киев тогда был для меня "зарубежьем". Было такое ощущение", - выразился Зеленский.

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По его словам, хоть сейчас он и не пограничник, "но также немного защищает наше государство".

"Дети умнее взрослых - это правда. Поэтому иногда я чувствую себя ребенком со взрослыми", - отметил президент.

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Владимир Зеленский кривой рог
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