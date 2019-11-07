Зеленский рассказал, как ночью превращается в "организм": видео

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Президентство, по словам Зеленского, "забирает силы, время и иногда желание"

Президент Владимир Зеленский рассказал, как устает от выполнения своих обязанностей, и насколько это влияет на его семью. Об этом он сказал в новом видеоролике из Tesla.

"Очень сложная профессия (президента, - ред.), забирает все: силы, время и иногда желание. Ты просто в конце вечера превращаешься в такой какой-то… организм, который не хочет ничего думать, делать и даже не понимает иногда, о чем говорит семья", - пожаловался Зеленский.

Он рассказал, как иногда договаривается о встрече с членами семьи, а потом забывает об этом. "Но решение, как говорят в Раде, принято", - резюмировал президент.

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Теги: Владимир Зеленский, президент, tesla, семья
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