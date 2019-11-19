"Забобона". Зеленский объяснил, почему сейчас не бреется

Фото: скриншот из видео

Президент Владимир Зеленский не бреется из суеверия, пока РФ не вернет Украине захваченные в прошлом году корабли. Об этом он заявил сегодня на брифинге.

"Я хочу извиниться, что я не побрит, это не просто так. Есть такое украинское слово - забобона (суеверие, - ред.), очень классное украинское слово, я его очень люблю. Такое есть суеверие. Сейчас я ожидаю корабли. Корабли вернут - тогда побреюсь", - сказал он.

Справка. 25 ноября 2018 года РФ атаковала и захватила в районе Керченского пролива три корабля ВМС Украины. 25 мая 2019-го Морской трибунал ООН обязал Кремль немедленно освободить моряков и вернуть корабли. Экипаж освободили в сентябре по обмену. 17 ноября корабли ВМСУ вывели из Керчи, позже появилось видео, как они проходят под арками Крымского моста. У оккупантов заявили, что передача кораблей должна состояться 18 ноября.

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