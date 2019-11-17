В России сказали, когда вернут захваченные украинские корабли

Таран российскими кораблями украинского буксира Яны Капу (Скриншот из видео)

Возврат Украине захваченных Россией катеров "Бердянск" и "Никополь", а также буксира "Яны Капу", состоится завтра, 18 ноября, сообщает российское агентство Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ФСБ.

Как именно будет проходить процедура передачи, пограничники страны-агрессора не уточнили.

15 ноября российское издание КоммерсантЪ сообщило, что Россия готова вернуть Украине корабли до встречи в нормандском формате, которая должна пройти 9 декабря.

КоммерсантЪ под арками Крымского моста. из акватории Генмола в Керчи, позже появилось видео , как они проходят Сегодня захваченные корабли были выведены

Справка. Россия захватила три корабля ВМС Украины: малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу" и 24 украинских военнослужащих - моряков и работников СБУ - 25 ноября 2018 года неподалеку Керченского пролива с применением оружия в международных водах, что в соответствии с международным правом признается как акт агрессии.

Международный трибунал по морскому праву приказал России немедленно освободить военных и вернуть корабли.

Корабли не возвращены до сих пор, а моряков Украине передали, но не безусловно, по решению трибунала, а в рамках обмена заключенными.