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В России сказали, когда вернут захваченные украинские корабли

В России сказали, когда вернут захваченные украинские корабли - Фото
Таран российскими кораблями украинского буксира Яны Капу (Скриншот из видео)
17.11.2019, 16:21

Другие детали процедуры возврата пока неизвестны

Возврат Украине захваченных Россией катеров "Бердянск" и "Никополь", а также буксира "Яны Капу", состоится завтра, 18 ноября, сообщает российское агентство Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ФСБ.

Как именно будет проходить процедура передачи, пограничники страны-агрессора не уточнили.

  • 15 ноября российское издание КоммерсантЪ сообщило, что Россия готова вернуть Украине корабли до встречи в нормандском формате, которая должна пройти 9 декабря.
  • Сегодня захваченные корабли были выведены из акватории Генмола в Керчи, позже появилось видео, как они проходят под арками Крымского моста. 

Справка. Россия захватила три корабля ВМС Украины: малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу" и 24 украинских военнослужащих - моряков и работников СБУ - 25 ноября 2018 года неподалеку Керченского пролива с применением оружия в международных водах, что в соответствии с международным правом признается как акт агрессии.
Международный трибунал по морскому праву приказал России немедленно освободить военных и вернуть корабли.
Корабли не возвращены до сих пор, а моряков Украине передали, но не безусловно, по решению трибунала, а в рамках обмена заключенными.

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Никополь бердянск яны капу захваченные корабли
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