Зеленский - детям о Верховной Раде: Уже пора менять и этих

Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский, говоря о Верховной Раде IX созыва на детском утреннике, заявил, что "уже пора менять и этих". Такое шуточное мнение он выразил в разговоре с участниками Всеукраинского форума "Украина растет вместе со мной".

"Страна должна быть такой, какой вы являетесь - свежая, something fresh. Что-то новое, что-то очень интересное. <...> Поэтому, пожалуйста, Даша, подтягивайте таких как вы к Верховной Раде. Никому не говорите, но уже пора менять и этих", - сказал президент с улыбкой.

Вчера Зеленский объяснил, почему сейчас не бреется.

Смотрите также: Зеленский рассказал, как ночью превращается в "организм": видео