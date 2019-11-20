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Зеленский - детям о Верховной Раде: Уже пора менять и этих

Зеленский - детям о Верховной Раде: Уже пора менять и этих - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)
20.11.2019, 09:30

Сегодня президент вместе с женой приняли участие во Всеукраинском форуме "Украина растет вместе со мной"

Президент Владимир Зеленский, говоря о Верховной Раде IX созыва на детском утреннике, заявил, что "уже пора менять и этих". Такое шуточное мнение он выразил в разговоре с участниками Всеукраинского форума "Украина растет вместе со мной". 

"Страна должна быть такой, какой вы являетесь - свежая, something fresh. Что-то новое, что-то очень интересное. <...> Поэтому, пожалуйста, Даша, подтягивайте таких как вы к Верховной Раде. Никому не говорите, но уже пора менять и этих", - сказал президент с улыбкой.

  • Вчера Зеленский объяснил, почему сейчас не бреется.

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Владимир Зеленский Елена Зеленская
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