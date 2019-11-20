Зеленский - детям о Верховной Раде: Уже пора менять и этих

Президент Владимир Зеленский, говоря о Верховной Раде IX созыва на детском утреннике, заявил, что "уже пора менять и этих". Такое шуточное мнение он выразил в разговоре с участниками Всеукраинского форума "Украина растет вместе со мной".
"Страна должна быть такой, какой вы являетесь - свежая, something fresh. Что-то новое, что-то очень интересное. <...> Поэтому, пожалуйста, Даша, подтягивайте таких как вы к Верховной Раде. Никому не говорите, но уже пора менять и этих", - сказал президент с улыбкой.
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