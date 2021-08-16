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Следствие рассматривает три версии гибели мэра Кривого Рога: что известно

Цей матеріал також доступний українською
16.08.2021, 11:05
Следствие рассматривает три версии гибели мэра Кривого Рога: что известно - Фото
Константин Павлов (фото – пресс-служба ОПЗЖ)

Следствие рассматривает три версии гибели мэра Кривого Рога Константина Павлова: убийство, самоубийство и неосторожное обращение с оружием. Об этом на брифинге сообщил начальник главного управления Нацполиции в Днепропетровской области Анатолий Щадило.

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По словам Щадило, на записях с камер видеонаблюдения из дома Павлова пока не найдены посторонние, записи изучаются.

Предварительно следствие считает, что смерть Павлова наступила вчера, 15 августа 2021 года, в 6:00-7:00 утра. На теле Павлова найдено одно огнестрельное ранение. Найденное рядом с телом оружие – зарегистрированный охотничий карабин калибра 7,62 мм.

Помимо версий об убийстве, самоубийстве и неосторожном обращении с оружием, следствие не исключает версию о доведении до самоубийства, отметил замглавы Нацполиции в Днепропетровской области Олег Слипчук.

Денис Юдин
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кривой рог убийство самоубийство константин павлов
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