Следствие рассматривает три версии гибели мэра Кривого Рога: что известно
Следствие рассматривает три версии гибели мэра Кривого Рога Константина Павлова: убийство, самоубийство и неосторожное обращение с оружием. Об этом на брифинге сообщил начальник главного управления Нацполиции в Днепропетровской области Анатолий Щадило.
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По словам Щадило, на записях с камер видеонаблюдения из дома Павлова пока не найдены посторонние, записи изучаются.
Предварительно следствие считает, что смерть Павлова наступила вчера, 15 августа 2021 года, в 6:00-7:00 утра. На теле Павлова найдено одно огнестрельное ранение. Найденное рядом с телом оружие – зарегистрированный охотничий карабин калибра 7,62 мм.
Помимо версий об убийстве, самоубийстве и неосторожном обращении с оружием, следствие не исключает версию о доведении до самоубийства, отметил замглавы Нацполиции в Днепропетровской области Олег Слипчук.
- 7 декабря 2020 года Павлов победил на выборах мэра Кривого Рога, он был кандидатом от пророссийской партии ОПЗЖ.
- Вчера, 15 августа 2021 года, Палов был найден мертвым на пороге собственного дома.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что будет держать под личным контролем дело о гибели Павлова.
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