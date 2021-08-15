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Зеленский о смерти мэра Кривого Рога: Буду держать это дело под личным контролем

Цей матеріал також доступний українською
15.08.2021, 19:01
Зеленский о смерти мэра Кривого Рога: Буду держать это дело под личным контролем - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский заявил, что будет держать под личным контролем дело о гибели мэра Кривого Рога Константина Павлова. Об этом президент написал у себя в Telegram.

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По словам Зеленского, завтра он заслушает доклад руководителей правоохранительных органов по первым результатам расследования обстоятельств смерти Павлова.

"Конкретную и проверенную информацию будем иметь после проведения экспертиз и первых шагов следствия. Буду держать это дело под личным контролем и настаиваю на регулярных отчетах правоохранителей перед обществом Кривого Рога", – написал президент.

Он выразил искренние соболезнования родным и близким Константина Павлова.

  • Ранее сегодня, 15 августа, мэр Кривого Рога Константин Павлов был найден мертвым на пороге своего дома. Полиция завела дело по статье об умышленном убийстве.
Наталия Медведева
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Владимир Зеленский кривой рог константин павлов
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