В возрасте 47 лет от инфаркта скончался экс-заммэра Днепра Михаил Лысенко

Городской голова Борис Филатов напомнил, что четыре года назад Лысенко уже перенес инфаркт, после чего – операцию на позвоночнике

Михаил Лысенко (Фото: Facebook)

В возрасте 47 лет от сердечного приступа скончался бывший заместитель городского головы Днепра Михаил Лысенко. Об этом сообщил мэр Борис Филатов.

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"Миши больше нет с нами. Вчера он умер прямо в карете скорой помощи, не приходя в сознание. Врачи боролись за его жизнь сколько могли. Сердце не выдержало", – говорится в сообщении.

Филатов напомнил, что четыре года назад Лысенко уже перенес инфаркт, после чего – операцию на позвоночнике.

Михаил Лысенко родился 6 сентября 1977 года в Днепропетровске. В 2005 году окончил Днепропетровский аграрный университет по специальностям зооинженера и инженера-технолога.

Работал начальником службы безопасности в Харькове и Каменском, а с 2007 по 2008 год руководил предприятием "Спецтехнология". С 2009 по 2014 год возглавлял коммунальное предприятие в Крыму и был членом исполкома.

После оккупации Крыма, с 2015 года работал в Днепровском горсовете, стал директором департамента благоустройства и инфраструктуры и заместителем мэра.

В феврале 2024 года Лысенко уволили с должности заместителя мэра и директора департамента благоустройства.

27 мая того же года он сложил полномочия депутата облсовета.

До этого в суде рассматривалось дело о хищении бюджетных средств на ремонте Центрального моста, в котором подозревали Лысенко.