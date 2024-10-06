На фронте погиб зять Ирины Фарион
Зять языковеда и бывшей нардепа Ирины Фарион, убитой 19 июля, погиб на фронте. Об этом в Faceook сообщила ее дочь София Семчишин.
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Семчишин констатировала смерть своего мужа, но в подробности не удавалось: "Горите в аду, отбросы! Василий Лиц убит! Моя любовь".
Глава партии Свобода Олег Тягнибок уточнил, что мужчина погиб в бою на Северском направлении.
"Василий защищал Украину в 4 батальоне Сила Свободы Бригады быстрого реагирования НГУ "Рубеж" и отдал жизнь за Государство", – написал он.
- 19 июля Ирине Фарион выстрелили в голову во Львове. Через несколько часов она скончалась в больнице.
- Правоохранители исследуют все версии преступления, включая ведущую в Россию. По данным МВД, преступление готовилось не менее двух месяцев.
- 25 июля был задержан 18-летний мужчина, разыскиваемый по делу об убийстве Фарион. Следствие склоняется к тому, что он являлся лишь исполнителем преступления.
- 26 июля подозреваемого в убийстве Фарион арестовали без права на залог.