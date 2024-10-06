На фронте погиб зять Ирины Фарион

Глава партии Свобода Олег Тягнибок заявил, что Василий Особа погиб в бою на Северском направлении

Василий Лицо с дочерью (Фото: София Семчишин/Facebook)

Зять языковеда и бывшей нардепа Ирины Фарион, убитой 19 июля, погиб на фронте. Об этом в Faceook сообщила ее дочь София Семчишин.

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Семчишин констатировала смерть своего мужа, но в подробности не удавалось: "Горите в аду, отбросы! Василий Лиц убит! Моя любовь".

Глава партии Свобода Олег Тягнибок уточнил, что мужчина погиб в бою на Северском направлении.

"Василий защищал Украину в 4 батальоне Сила Свободы Бригады быстрого реагирования НГУ "Рубеж" и отдал жизнь за Государство", – написал он.

Василий Лицо на могиле Ирины Фарион (Фото: София Семчишин)

Василий Лицо с семьей (Фото: София Семчишин)