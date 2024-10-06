На фронті загинув зять Ірини Фаріон

Глава партії Свобода Олег Тягнибок заявив, що Василь Особа загинув у бою на Сіверському напрямку

Василь Особа з донькою (Фото: Софія Семчишин/Facebook)

Зять мовознавиці й колишньої нардепки Ірини Фаріон, яку вбили 19 липня, загинув на фронті. Про це у Faceook повідомила її донька Софія Семчишин.

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Семчишин констатувала смерть свого чоловіка, але у подробиці не вдавалася: "Горіть у пеклі, покидьки! Василя Особу вбито! Моя любов".

Глава партії Свобода Олег Тягнибок уточнив, що чоловік загинув у бою на Сіверському напрямку.

"Василь захищав Україну у 4 батальйоні "Сила Свободи" Бригади швидкого реагування НГУ "Рубіж" і віддав життя за Державу", – написав він.

Василь Особа на могилі Ірини Фаріон (Фото: Софія Семчишин)

Василь Особа з сім'єю (Фото: Софія Семчишин)