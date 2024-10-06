На фронті загинув зять Ірини Фаріон
Зять мовознавиці й колишньої нардепки Ірини Фаріон, яку вбили 19 липня, загинув на фронті. Про це у Faceook повідомила її донька Софія Семчишин.
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Семчишин констатувала смерть свого чоловіка, але у подробиці не вдавалася: "Горіть у пеклі, покидьки! Василя Особу вбито! Моя любов".
Глава партії Свобода Олег Тягнибок уточнив, що чоловік загинув у бою на Сіверському напрямку.
"Василь захищав Україну у 4 батальйоні "Сила Свободи" Бригади швидкого реагування НГУ "Рубіж" і віддав життя за Державу", – написав він.
- 19 липня Ірині Фаріон вистрілили в голову у Львові. За кілька годин вона померла в лікарні.
- Правоохоронці досліджують усі версії злочину, включно з тією, що веде в Росію. За даними МВС, злочин готувався щонайменше два місяці.
- 25 липня було затримано 18-річного чоловіка, розшукуваного у справі про вбивство Фаріон. Слідство схиляється до того, що він був лише виконавцем злочину.
- 26 липня підозрюваного у вбивстві Фаріон заарештували без права на заставу.