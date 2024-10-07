У віці 47 років від інфаркту помер ексзаступник мера Дніпра Михайло Лисенко

Міський голова Борис Філатов нагадав, що чотири роки тому Лисенко вже переніс інфаркт, після чого – операцію на хребті

Михайло Лисенко (Фото: Facebook)

У віці 47 років від серцевого нападу помер колишній заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко. Про це повідомив мер Борис Філатов.

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"Міші більше немає з нами. Учора він помер просто в кареті швидкої допомоги, не приходячи до свідомості. Лікарі боролися за його життя скільки могли. Серце не витримало", – йдеться у повідомленні.

Філатов нагадав, що чотири роки тому Лисенко вже переніс інфаркт, після чого – операцію на хребті.

Михайло Лисенко народився 6 вересня 1977 року в тоді ще Дніпропетровську. У 2005 році закінчив Дніпропетровський аграрний університет за спеціальностями зооінженера та інженера-технолога.

Працював начальником служби безпеки в Харкові та Кам'янському, а з 2007 до 2008 року включно керував підприємством "Спецтехнологія". З 2009 до 2014 року очолював комунальне підприємство в Криму та був членом виконкому.

Після окупації Криму, з 2015 року працював у Дніпровській міськраді, згодом став директором департаменту благоустрою й інфраструктури та заступником мера.

У лютому 2024 року Лисенка звільнили з посади заступника мера та директора департаменту благоустрою.

27 травня того ж року він склав повноваження депутата облради.

До цього у суді розглядали справу про розкрадання бюджетних коштів на ремонті Центрального мосту у якому підозрювали Лисенка.