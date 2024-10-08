Під Кривим Рогом знайшли тіло колишнього кандидата у мери Дмитра Шевчика – джерело

Дмитро Шевчик балотувався у мери Кривого Рогу в 2020 році від партії Слуга народу, але програв також вже загиблому Костянтину Павлову

Дмитро Шевчик (Фото: Facebook)

У селищі Кудашівка у Дніпропетровській області 8 жовтня виявили тіло колишнього кандидата у мери Кривого Рогу Дмитра Шевчика. На місці працює поліція, повідомив LIGA.net співрозмовник у правоохоронних органах.

За інформацією криворізького видання СВОЇ, Шевчик міг застрелитися. Співрозмовник LIGA.net цю версію не коментував, додавши, що на місці події працюють правоохоронці.

Шевчик був колишнім генеральним директором Центрального гірничо-збагачувального комбінату (ЦГЗК) групи "Метінвест". Він також балотувався на посаду мера Кривого Рогу у 2020 році від партії Слуга народу. Шевчик керував одним із найбільших виробників залізорудної сировини в Україні та був відомий своєю діяльністю у гірничо-металургійній сфері.

У серпні 2021 року тодішнього мера Кривого Рогу Костянтина Павлова, якому на виборах і поступився Шевчик, знайшли мертвим на порозі власного будинку. Слідство розглядало три версії його смерті.

ДОПОВНЕНО о 15:16. Поліція повідомила, що чоловіка знайшли мертвим на одній з баз відпочинку у Криворізькому районі. Для з'ясування обставин події на місці працюють правоохоронці, криміналісти та судово-медичний експерт. Ведеться огляд місця події, збір доказів, а також опитування свідків.

Слідчі внесли інформацію до реєстру досудових розслідувань за статтею, що передбачає розслідування випадків смерті, з попередньою кваліфікацією "самогубство".

Фото: Поліція Дніпропетровської області

Фото: Поліція Дніпропетровської області

31 серпня 2020-го на з'їзді Слуги народу Шевчик не став прямо відповідати на запитання, чи є Росія агресором, заявивши, що "намагається абстрагуватися від політики".

У вересні того ж року син Шевчика збив на пішохідному переході 11-річного хлопчика.