Під Кривим Рогом знайшли тіло колишнього кандидата у мери Дмитра Шевчика – джерело

Під Кривим Рогом знайшли тіло колишнього кандидата у мери Дмитра Шевчика – джерелодоповнено
У селищі Кудашівка у Дніпропетровській області 8 жовтня виявили тіло колишнього кандидата у мери Кривого Рогу Дмитра Шевчика. На місці працює поліція, повідомив LIGA.net співрозмовник у правоохоронних органах.
За інформацією криворізького видання СВОЇ, Шевчик міг застрелитися. Співрозмовник LIGA.net цю версію не коментував, додавши, що на місці події працюють правоохоронці.
Шевчик був колишнім генеральним директором Центрального гірничо-збагачувального комбінату (ЦГЗК) групи "Метінвест". Він також балотувався на посаду мера Кривого Рогу у 2020 році від партії Слуга народу. Шевчик керував одним із найбільших виробників залізорудної сировини в Україні та був відомий своєю діяльністю у гірничо-металургійній сфері.
У серпні 2021 року тодішнього мера Кривого Рогу Костянтина Павлова, якому на виборах і поступився Шевчик, знайшли мертвим на порозі власного будинку. Слідство розглядало три версії його смерті.
ДОПОВНЕНО о 15:16. Поліція повідомила, що чоловіка знайшли мертвим на одній з баз відпочинку у Криворізькому районі. Для з'ясування обставин події на місці працюють правоохоронці, криміналісти та судово-медичний експерт. Ведеться огляд місця події, збір доказів, а також опитування свідків.
Слідчі внесли інформацію до реєстру досудових розслідувань за статтею, що передбачає розслідування випадків смерті, з попередньою кваліфікацією "самогубство".
- 31 серпня 2020-го на з'їзді Слуги народу Шевчик не став прямо відповідати на запитання, чи є Росія агресором, заявивши, що "намагається абстрагуватися від політики".
- У вересні того ж року син Шевчика збив на пішохідному переході 11-річного хлопчика.