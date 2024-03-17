Помер Геннадій Москаль. Йому було 73 роки

Колишній депутат Верховної Ради, колишній голова Луганської і Закарпатської областей Геннадій Москаль помер на 74-му році життя

Фото: LIGA.net

Український політик Геннадій Москаль помер у неділю, 17 березня, на 74-му році життя. Про це повідомив у соцмережі депутат Микола Княжицький.

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"Після важкої хвороби помер Геннадій Москаль. Вічна памʼять. Співчуття родині. Він займав багато державних посад, був справжнім патріотом і людиною талановитою", - написав він.

Геннадій Геннадійович Москаль – український політик, генерал-лейтенант міліції у відставці.

Народився 11 грудня 1950 року.

З 1975 року працював у органах внутрішніх справ, дослужився до заступника міністра внутрішніх справ у 2005 році. 2007 року недовго був заступником голови Служби безпеки України.

Був депутатом Верховної Ради України VI та VII скликань.

Обіймав посади голови Луганської обласної державної адміністрації (2005–2006, 2014–2015); керівника Луганської обласної військово-цивільної адміністрації (2015), голова Закарпатської обласної державної адміністрації (2001–2002, 2015–2019).

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