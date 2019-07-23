Геннадий Москаль проходит мимо Рады

Геннадий Москаль (фото - LIGA.net)

Бывший председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль проиграл выборы в Раду, заняв четвертое место в 106-м округе, находящемся в Луганской области. По результатам обработки 100% протоколов, Москаль набрал 5649 голосов, отстав от фаворита из Слуги народа Алексея Кузнецова почти на 4500 голосов, свидетельствуют данные ЦИК.

Кузнецову удалось обойти не только Москаля, но и кандидата от Оппозиционной платформы - За життя Валерия Черныша, а также самовыдвиженца Юрия Фурмана.

Геннадий Москаль - бывший председатель Закарпатской областной государственной администрации. 11 июня 2019 года президент Владимир Зеленский уволил Геннадия Москаля с должности председателя Закарпатской облгосадминистрации.

Ранее стало известно, что в Раду не проходит брат Виктора Медведчука.