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Кандидат в депутаты от партии Оппозиционная платформа/За життя Сергей Медведчук - брат Виктора Медведчука - проигрывает выборы в Раду конкурентке из Оппоблока Виктории Гриб. Об этом свидетельствуют данные ЦИК.

По результатам обработки 83,3% протоколов на 105-м округе в Луганской области, разрыв между ними составляет более 200 голосов (или 7%).

Сергей Медведчук - родился 25 марта 1959 года в поселке Абан Абанского района Красноярского края. Занимает пост президента ООО Керамбуд, является членом политической партии Оппозиционная платформа - За життя.

Его брат Виктор - кум президента страны-оккупанта России Владимира Путина.

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