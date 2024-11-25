ЦИК признал Тамилу Ташеву избранным народным депутатом

Тамила Ташева (Фото: Facebook-аккаунт должностного лица)

Центральная избирательная комиссия Украины признала постоянную представительницу президента в Автономной Республике Крым Тамилу Ташеву избранным народным депутатом от партии Голос. Она может занять место умершего в октябре Олега Макарова. Об этом сообщила пресс-служба ЦИК.

Иван Примаченко, ранее признанный избранным народным депутатом на внеочередных парламентских выборах 21 июля 2019 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе от Голоса, подал заявление об отказе от мандата.

ЦИК рассмотрел документ и признал Примаченко таким, который не получил депутатского мандата.

В то же время Ташева, следующая по очередности кандидат, включенная в избирательный список партии под №26, признана избранным народным депутатом.

СПРАВКА. Тамила Ташева – украинский и крымскотатарский государственный и общественный деятель, соучредитель общественной организации "КрымSOS". В апреле 2022 года Зеленский назначил ее постоянным представителем президента в Крыму. В этой должности она занимается разработкой и внедрением реинтеграционных политик, а также поддержкой законодательных инициатив, направленных на подготовку к реинтеграции Крыма после его деоккупации.