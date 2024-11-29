"Така людина мені потрібна". Зеленський призначив командира 93 бригади заступником Єрмака

Він добре розуміє, що в бригадах, на фронті, заявив президент

Павло Паліса (Фото: 93 бригада)

Володимир Зеленський призначив заступником керівника Офісу президента полковника Павла Палісу. Про це глава держави повідомив у вечірньому зверненні.

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"Бойовий командир, командир 93 бригади "Холодний Яр". Він добре розуміє, що в бригадах, на фронті. І мені потрібна саме така людина, щоб точно знати в щоденному режимі інформацію безпосередньо з фронту", – заявив Зеленський.

Паліса родом із сім’ї військових, він здобув освіту у Львівському інституті Сухопутних військ і Командно-штабному інституті Національного університету оборони України. Також навчався в Командно-штабному коледжі армії США, але перервав навчання через початок повномасштабного вторгнення Росії та повернувся на службу в Україну.

У 2022 році він очолив новостворений полк і згодом був призначений командиром 93 бригади. Паліса брав участь у багатьох бойових операціях, зокрема у боях за Бахмут. За видатні успіхи у керівництві військами та мужність у бою він був нагороджений відзнакою "Хрест бойових заслуг".