"Такой человек мне нужен". Зеленский назначил командира 93 бригады заместителем Ермака

Он хорошо понимает, что в бригадах на фронте заявил президент

Павел Палиса (Фото: 93 бригада)

Владимир Зеленский назначил заместителем руководителя Офиса президента полковника Павла Палису. Об этом глава государства сообщил в вечернем обращении.

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"Боевой командир, командир 93-й бригады "Холодный Яр". Он хорошо понимает, что в бригадах, на фронте. И мне нужен именно такой человек, чтобы точно знать в ежедневном режиме информацию непосредственно с фронта", – заявил Зеленский.

Палиса родом из семьи военных, он получил образование во Львовском институте Сухопутных войск и командно-штабном институте Национального университета обороны Украины. Также учился в Командно-штабном колледже армии США, но прервал обучение из-за начала полномасштабного вторжения России и вернулся на службу в Украину.

В 2022 году он возглавил вновь полк и впоследствии был назначен командиром 93-й бригады. Палиса участвовал во многих боевых операциях, в частности, в боях за Бахмут. За выдающиеся успехи в руководстве войсками и мужество в бою он был награжден отличием "Крест боевых заслуг".