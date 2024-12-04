Зеленский уволил Тамилу Ташеву с должности постпреда президента в Крыму

Тамила Ташева (Фото: Facebook)

Президент Владимир Зеленский 4 декабря уволил Тамилу Ташеву с должности постоянной представительницы главы государства в Автономной Республике Крым. Соответствующий указ появился на сайте Офиса президента.

Увольнение произошло на основании поданного ей заявления, отмечается в указе.

Ташева – украинский и крымскотатарский государственный и общественный деятель, соучредитель общественной организации "КрымSOS".

В апреле 2022 года Зеленский назначил ее постоянной представительницей президента в Крыму. В этой должности она занималась разработкой и внедрением реинтеграционных политик, а также поддержкой законодательных инициатив, направленных на подготовку к реинтеграции Крыма после его деоккупации.