Зеленский уволил Тамилу Ташеву с должности постпреда президента в Крыму
Президент Владимир Зеленский 4 декабря уволил Тамилу Ташеву с должности постоянной представительницы главы государства в Автономной Республике Крым. Соответствующий указ появился на сайте Офиса президента.
Увольнение произошло на основании поданного ей заявления, отмечается в указе.
Ташева – украинский и крымскотатарский государственный и общественный деятель, соучредитель общественной организации "КрымSOS".
В апреле 2022 года Зеленский назначил ее постоянной представительницей президента в Крыму. В этой должности она занималась разработкой и внедрением реинтеграционных политик, а также поддержкой законодательных инициатив, направленных на подготовку к реинтеграции Крыма после его деоккупации.
- 25 ноября 2024 Центральная избирательная комиссия Украины признала Ташеву народным депутатом от Голоса. Сообщалось, что она может занять место умершего в октябре Олега Макарова.