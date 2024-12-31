Зеленський змінив очільника Київської міської військової адміністрації

Сергій Попко працював на посаді глави КМВА з жовтня 2022 року

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський 31 грудня підписав указ №897/2024 про звільнення Сергія Попка з посади очільника Київської міської військової адміністрації. Відповідний документ з'явився на сайті глави держави.

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Президент звільнив Попка з посади глави КМВА, він працював там з 24 жовтня 2022 року.

Указом №898/2024 Зеленський призначив новим головою Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка.

У серпні 2023 року Ткаченка було призначено заступником міністра з питань стратегічних галузей промисловості. У вересні 2024 року він обійняв посаду заступника міністра розвитку громад та територій.

8 листопада 2024 року був звільнений Євген Євтушенко з посади очільника Нікопольської районної військової адміністрації.

Того ж дня Кабінет міністрів погодив призначення начальників Закарпатської та Волинської ОВА і звільнення попереднього голови останньої.

30 грудня президент звільнив голів Київської та Полтавської обласних військових адміністрацій.