Зеленський змінив очільника Київської міської військової адміністрації
Президент Володимир Зеленський 31 грудня підписав указ №897/2024 про звільнення Сергія Попка з посади очільника Київської міської військової адміністрації. Відповідний документ з'явився на сайті глави держави.
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Президент звільнив Попка з посади глави КМВА, він працював там з 24 жовтня 2022 року.
Указом №898/2024 Зеленський призначив новим головою Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка.
У серпні 2023 року Ткаченка було призначено заступником міністра з питань стратегічних галузей промисловості. У вересні 2024 року він обійняв посаду заступника міністра розвитку громад та територій.
- 8 листопада 2024 року був звільнений Євген Євтушенко з посади очільника Нікопольської районної військової адміністрації.
- Того ж дня Кабінет міністрів погодив призначення начальників Закарпатської та Волинської ОВА і звільнення попереднього голови останньої.
- 30 грудня президент звільнив голів Київської та Полтавської обласних військових адміністрацій.