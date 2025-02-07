Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський призначив послів у Молдові та Уругваї. Відповідні укази опубліковані на сайті глави держави.

Указом №77/2025 призначено Пауна Роговея на посаду посла України у Молдові.

З 1999 року Роговей працює в МЗС України, обіймав дипломатичні посади в Румунії та Молдові. У 2023 році став послом з особливих доручень МЗС, займається врегулюванням придністровського конфлікту, виступає за виведення російських військ із Придністров’я.

Посол України в Аргентині Юрій Клименко тепер також буде представляти Україну в Уругваї, це випливає з указу №78/2025. Клименко був постійним представником України при ООН у Женеві.

Сьогодні, Кабінет міністрів 7 лютого 2025 року призначив Євгена Мойсюка та Валерія Чуркіна заступниками міністра оборони Рустема Умєрова.