Зеленський призначив послів у Молдові та Уругваї
Президент Володимир Зеленський призначив послів у Молдові та Уругваї. Відповідні укази опубліковані на сайті глави держави.
Указом №77/2025 призначено Пауна Роговея на посаду посла України у Молдові.
З 1999 року Роговей працює в МЗС України, обіймав дипломатичні посади в Румунії та Молдові. У 2023 році став послом з особливих доручень МЗС, займається врегулюванням придністровського конфлікту, виступає за виведення російських військ із Придністров’я.
Посол України в Аргентині Юрій Клименко тепер також буде представляти Україну в Уругваї, це випливає з указу №78/2025. Клименко був постійним представником України при ООН у Женеві.
- Сьогодні, Кабінет міністрів 7 лютого 2025 року призначив Євгена Мойсюка та Валерія Чуркіна заступниками міністра оборони Рустема Умєрова.