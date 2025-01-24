Зеленський призначив постійну представницю президента у Криму

До цього посаду обіймала Таміла Ташева, яка у грудні 2024-го склала присягу народної депутатки

Ольга Куришко (Фото: Facebook-акаунт посадовиці)

У п’ятницю, 24 січня, президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення постійного представника глави держави в Автономній Республіці Крим. Відповідний документ опублікований на сайті Офісу президента.

"Призначити Куришко Ольгу Миколаївну постійним представником президента України в Автономній Республіці Крим", – йдеться в указі №59/2025.

У грудні 2021 року Куришко почала працювати у Представництві президента в АРК, де очолила відділ правового забезпечення діяльності. З липня 2023 року вона обіймала посаду заступниці постійного представника президента в Криму, а з грудня 2024-го тимчасово виконувала обов'язки глави представництва.

До початку роботи в урядовій організації Куришко брала участь у розробці Стратегії деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території АРК та Севастополя.

Також вона працювала юристом у приватному, державному та неурядовому секторах, зокрема експертом з адвокації та заступником голови правління громадської організації "КримSOS".